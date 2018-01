Oceane maakt je 'Plus Jolie' in haar salon 30 januari 2018

Oceane Romo (35) is met schoonheidsinstituut 'Plus Jolie' gestart in Wevelgem. Oceane, die in hoofdberoep administratief bediende is, wil Plus Jolie uitbaten in bijberoep. "Ik heb destijds een opleiding make-up gevolgd in avondonderwijs, en dat beviel mij eigenlijk heel goed", legt Oceane uit.





"Hier en daar maakte ik dan wel eens mensen in mijn omgeving op voor een feestje, en ik amuseerde mij daar wel erg mee. Ik wilde daar graag méér mee doen, met dat talent, en ben dus de uitgebreidere cursus schoonheidszorg beginnen volgen. Toen we om verschillende redenen zijn beginnen uitkijken naar een andere woning, hebben we specifiek een huis gezocht waar ik plaats genoeg zou hebben voor een praktijkruimte. Na hard werk, is het eindelijk zover."





Oceane linkte meteen een goed doel aan haar openingsreceptie: ze kon 276 euro storten aan de vzw Saying Goodbye, die kinderen begeleidt na een verlies. Meer info op www.Plusjolie.be (JME)