Nieuwe zaak wordt grote beleveniswinkel CARREFOUR MARKET VERHUIST NAAR VOORMALIG PAND VAN VANOMOBIL XAVIER COPPENS

11 april 2018

02u44 0 Wevelgem Op woensdag 25 april opent de gloednieuwe Carrefour Market in het voormalig gebouw van Vanomobil in Wevelgem. Zaakvoerder Frederik Lemaire kiest voor een beleveniswinkel met een eethoek, een sushimaster en een open bakkerij. "De Carrefour Market wordt de winkel van de toekomst."

De Carrefour Market in het centrum van Wevelgem verhuist op 25 april naar de gloednieuwe vestiging waar vroeger Vanomobil gehuisvest was.





"Tientallen jaren was er een supermarkt in het centrum, maar de winkel barstte uit zijn voegen", vertelt zaakvoerder Frederik Lemaire die de winkel zes jaar geleden overnam. "Met duizend klanten per dag moest ik op zoek naar een groter pand en dat heb ik gelukkig gevonden, amper negenhonderd meter verder."





De winkeloppervlakte vergroot fors van 900 naar 1.400 vierkante meter. "Ik kies meteen voor een beleveniswinkel met enkele vooruitstrevende elementen. Zo zal er vooraan in de winkel een gezellige eetcorner worden ingericht. Een lunch meepikken in een supermarkt is nieuw bij ons, maar dagelijkse kost in het buitenland. In de eetcorner kunnen onder meer broodjes, desserten en kranten aangekocht worden. We werken hiervoor samen met de buurtslagers van Bon'Ap. Ik mik op die klanten die in een uur tijd willen winkelen en lunchen. Die zullen dat voortaan kunnen combineren bij ons."





Sushimeester

Nog vooruitstrevend wordt de dagelijkse aanwezigheid van een sushimeester, die een opleiding van tien jaar achter de rug heeft. "Hij zal hier elke dag verse sushi van topkwaliteit maken. Naast belevenis en kwaliteit staat versheid van de producten centraal. Met een open bakkerij zullen de klanten zien hoe onze bakkers aan het werk gaan. Het deeg zal hier ter plaatse rijzen en zorgen voor krokantere broodproducten. We kiezen ook voor een bloemshop in onze Carrefour Market. 'Bloemenhal' zal elke dag verse bloemen bewaren in een koelhal", gaat Frederik verder. Brede gangen, een hoog, zwart plafond, aangename verlichting en hier en daar houten bekleding moeten het shopcomfort verhogen. De verhuizing gaat gepaard met een stijging van 12 naar 18 personeelsleden en met een grote, eigen parking met negentig plaatsen. "Langs de N8 is mobiliteit een probleem, maar ook hier bieden we een oplossing in samenwerking met de gemeente en de provincie. Wie van Wevelgem komt, zal aan de eerste rotonde via de Vliegveldstraat langs de achterkant van de winkel kunnen oprijden. Zo moet de chauffeur niet verder rijden tot aan de tweede rotonde, om vervolgens terug te keren. We hebben hiervoor geïnvesteerd in een bredere opritweg." Lemaire nodigt iedereen uit voor de openingsreceptie op maandag 23 april van 19 tot 22 uur. Vanaf 25 april zal de winkel tijdens de week doorlopend van 8 tot 20 uur open zijn.