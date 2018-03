Nieuwe vzw helpt mensen in nood 27 maart 2018

03u09 0 Wevelgem De nieuwe vzw Liefdevolle Hulp wil mensen helpen die in een moeilijke situatie zitten.

"We zamelen kledij, speelgoed en zelfs voeding in. We mikken op mensen met een laag inkomen, personen die in schuldbemiddeling zitten of iedereen die het niet breed heeft en een duwtje in de rug kan gebruiken", vertelt Pamela Vandekerckhove, die samen met haar Wevelgemse vriendin Eline Vermeulen de vzw stichtte.





Het idee om de vzw op te starten, groeide spontaan. "Enkele van onze vrienden stonden met mekaar via Facebook in contact om kledij uit te wisselen. Op een bepaald moment dachten we dat we hiermee ook andere mensen zouden kunnen helpen. We staken ons licht op bij een advocaat en werkten onze vzw ten gronde uit."





OCMW's bereiken

De vzw Liefdevolle Hulp werkt niet alleen via Facebook. "We delen ook flyers uit om mensen zonder computer of smartphone te bereiken. We hopen ook om verschillende OCMW's uit de brede regio te kunnen betrekken bij onze werking."





Wie bruikbare spullen op overschot heeft, mag de dames contacteren via 0483/42.91.49 (Eernegem) of 0470/88.22.27 (Wevelgem). Op zondag 1 april organiseren ze een paasfeest om kinderen en volwassenen samen te brengen. De paashaas komt op bezoek om lekkers uit te delen. De actie start om 13.30 uur in zaal Kruispunt in de Sint-Sebastiaanstraat. Inschrijven is verplicht, steunkaarten kosten 5 euro. (TVA)