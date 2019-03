Nieuwe uitbaters restaurant Biggles verloten drie vliegtuigvluchten Alexander Haezebrouck

07 maart 2019

18u26 0 Wevelgem Restaurant Biggles langs de Luchthavenstraat in Wevelgem heeft sinds 1 maart nieuwe uitbaters. Lindsay D’hondt en Sammy Ramacker namen de zaak over en doen tijdens hun eerste maand een bijzondere actie. “Op het eind van de maand verloten we drie vliegtuigvluchten aan al wie in maart kwam eten bij ons”, vertelt Lindsay.

“Iedereen die in maart komt eten bij ons krijgt een papiertje waar ze hun gegevens kunnen op invullen”, vertellen de nieuwe zaakvoerders van restaurant Biggles met uitzicht op de luchthaven van Wevelgem Lindsay D’hondt en Sammy Ramacker. “Eind deze maand loten we daaruit drie winnaars. Zij zullen een vlucht kunnen maken van 30 minuten en zullen zelf mogen kiezen waar ze naar toe vliegen. Ze krijgen ook de kans om even de stuurknuppel vast te nemen.” Het koppel nam het restaurant aan de vlieghaven sinds 1 maart over. “Ik werkte hier al ruim twee jaar binnen het management en als zaalverantwoordelijke”, vertelt Lindsay. “Afgelopen zomer is mijn man Sammy erbij gekomen en hebben we beslist om de zaak over te nemen.”