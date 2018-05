Nieuwe regiekamer in CC Guldenberg 24 mei 2018

De gemeente laat de regiekamer van CC Guldenberg verbouwen. Er wordt momenteel een aannemer gezocht.





"De ruimte wordt uitgebreid, er komen nieuwe muren en een lichtkoepel en de elektriciteit wordt aangepast", zegt schepen van Cultuur Lobke Maes (CD&V). "Zodat techniekers die er werken meer comfort krijgen. Er komt bovendien ook een vaste tafel in de zaal zelf, zodat de techniekers het geluid en de sfeer in de zaal beter kunnen monitoren. Het cultuurcentrum wil verder een nieuwe digitale projector.





Dat is een groot toestel, dat veel warmte afgeeft en een specifieke ventilatie vraagt", aldus Lobke Maes. De werken aan de regiekamer vergt een investering van naar schatting 34.000 euro.





