Nieuwe premies helpen handelaars 27 april 2018

Twee nieuwe premies ondersteunen handelaars en ondernemers. Zo moet een bouw- en renovatiepremie de leegstand in centra onder controle houden. Een handelaar investeert minimum 2.000 euro om recht te hebben op de premie, die tot maximum 6.000 euro oploopt. Het betreft wel werken in het publiek deel van de handelszaken, die in kernwinkelgebieden moeten liggen. Er is ook een toegankelijkheidspremie nu. "Om de aantrekkingskracht van handelszaken bij klanten te verhogen", zegt schepen van Middenstand Marie De Clerck (CD&V). De handelaar krijgt tot 60 procent van de investering terug, met een maximum van 2.400 euro. Alle handelszaken in Wevelgem, Moorsele en Gullegem komen hiervoor in aanmerking. (LPS)