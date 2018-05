Nieuwe naam voor Steak Number Eight 11 mei 2018

De postrock- en noiseband Steak Number Eight krijgt na veertien jaar een nieuwe naam. Steak Number Eight verwijst naar het eerste nummer op de EP van Voidpoint. Dat was de band van Thobias Vanneste, de broer van Steak Number Eight-frontman Brent. Toen Thobias in 2005 overleed, kregen de naam en de muziek van Steak Number Eight een emotionele lading. Het gemis blijft, maar het rouwproces wordt nu afgesloten. De laatste show is in de Vooruit in Gent, op 2 november. Wellicht tijdens dat optreden volgt er meer duidelijkheid over hoe en onder welke nieuwe naam de vier bandleden verder willen. (LPS)