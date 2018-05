Nieuwe groenzone in centrum 08 mei 2018

Wevelgem krijgt dankzij een nieuwe groenzone wat meer ademruimte. Het pas geopende terrein omvat speeltuigen en banken, er zijn vier petanquevelden en drie Kubb-terreinen, je kunt er barbecueën en ook jeugdbewegingen kunnen er terecht. De groenzone ligt in de Deken Jonckheerestraat, tussen de basisschool, het OCMW, rusthuis Sint-Camillus en assistentiewoningen Ter Meersch. Wie een petanqueveld of Kubb-terrein wil reserveren, kan dat in de sportdienst in de Vanackerestraat of op 056/43.35.60. Je kunt ook petanque- of Kubb-setjes huren voor respectievelijk 0,25 of 2,50 euro. Zelfs sanitair ontbreekt niet. Tijdens de openingsuren van het OCMW kunnen bezoekers van de groenzone daar het sanitair gebruiken. De aanleg van de groenzone was mogelijk door de sloop van rusthuis Ter Mote. (LPS)