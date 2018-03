Nieuw zwembad kost tien miljoen euro METEEN OOK NIEUWE ATLETIEKPISTE EN BEACHVOLLEYVELD JOYCE MESDAG

07 maart 2018

02u42 0 Wevelgem Het nieuwe zwembad van Wevelgem, dat begin volgende legislatuur wordt gebouwd, zal 10 miljoen euro kosten. Volgend jaar al wordt meteen ook een nieuwe atletiekpiste voorzien, én een beachvolleybalveld. "En daar zijn wij bijzonder blij mee, want de huidige piste is toch niet meer wat ze moet zijn", zegt Lander Durnez, trainer bij atletiekclub KKS, afdeling Wevelgem.

De vergunning van het huidige zwembad loopt nog tot april 2021. De gemeente besliste al een hele tijd geleden om een nieuw zwembad te bouwen op de sportsite vlakbij sporthal De Vlashaard, in plaats van het huidige te restaureren. "Aangezien we zo'n 2 jaar moeten rekenen voor de bouw, zouden we dus in het voorjaar van 2019 moeten kunnen starten", zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).





Klasloken in zwembad

Wevelgem wist intussen al een subsidie van 1 miljoen euro te scoren bij de Vlaamse overheid. "De belangrijkste reden waarom we die subsidie hebben weten binnen te rijven, is omdat we er een uitgebreider, 'bovenlokaal' verhaal van gemaakt hebben. Zo voorzien we in het zwembad bijvoorbeeld de realisatie van twee klaslokalen", legt Seynhaeve uit. "In het Wevelgemse zwembad komen scholen uit Wevelgem, Gullegem, Moorsele, Lauwe en Ledegem zwemmen. Voor scholen is de verplaatsing niet altijd evident. Door twee klaslokalen ter beschikking te stellen, kunnen ze een hele voormiddag of namiddag met meerdere klassen tegelijk komen, om zo het transport betaalbaarder te maken. Terwijl de ene klas zwemt, kan de andere klas wiskundeles krijgen, bijvoorbeeld."





Nieuwe atletiekpiste

Het bovenlokaal verhaal van het 'Sportspoor', zo werd het dossier gedoopt, strekt zich daarnaast ook uit tot naast het zwembad. "De atletiekpiste die er ligt, heeft zijn beste tijd gehad", zegt Seynhaeve. "Er staan heel vaak plassen op de piste, wat het dus bij momenten een modderpoel of zelfs een ijspiste maakt. Nu er een nieuw zwembad komt, wilden we de kans grijpen om er ook de atletiekpiste te vernieuwen. De nieuwe piste wordt synthetisch en zal net zoals de huidige uit 4 loopbanen en 6 sprintbanen bestaan. Daarnaast komt er ook een degelijke omheining, zodat enkel geregistreerde gebruikers de piste zullen kunnen gebruiken, en schuil- en kijkzone waar toeschouwers wat kunnen schuilen bij slecht weer." Lander Durnez, trainer bij atletiekclub KKS, is het bestuur erg dankbaar. "Eindelijk zullen onze 80 leden opnieuw in betere omstandigheden kunnen trainen." De zone achter het doel, waar vroeger keepertraining werd gegeven, wordt een beachvolleyterrein, op vraag van de volleybalclub. "Deze beide investeringen zullen 549.000 euro, exclusief btw kosten, en worden volgend jaar nog uitgevoerd." Wat het zwembad zelf betreft: het wordt geen grootschalig recreatiebad. "Want met de nabijheid van het zwembad in Menen en het toekomstige in Kortrijk, is daar geen nood aan. We voorzien een sportbad van 25meter, en een recreatiebad - uiteraard met wel enkele speelse elementen." Komende gemeenteraad wordt alvast gestemd over de centen. Het bestuur zet 8,8 miljoen euro opzij voor het ontwerp en de bouw. "Met de Vlaamse subsidie van 1 miljoen euro, komen we dus aan een kleine 10 miljoen euro", zegt Seynhaeve.