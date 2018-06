Nieuw loopparcours Bergelen voor beginnende joggers 06 juni 2018

Volgende week dinsdag openen Guido Decorte, gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen, en Geert Breughe, schepen van Sport van Wevelgem een nieuw loopparcours in provinciedomein Bergelen in Gullegem. De piste is 1,8 kilometer lang en zou vooral in de smaak moeten vallen bij beginnende joggers omdat de focus ligt op loopcomfort en stapsgewijze opbouw van de loopafstanden. Vooral de vernieuwende markeringswijze op het parcours springt in het oog. Zo geven de inox markeernagels op het wegdek zowel de richting als de afstand per 100 meter weer. De start van de piste bevindt zich op de hoek van de grote speelweide nabij de Bulskamphoeve. Domein Bergelen is nu al heel populair bij joggers, zo konden we gisteren zelf vaststellen. Er wordt zowel in groep als individueel getraind. Het provinciedomein heeft met het nieuw loopparcours weer een extra troef. In 2016 pakte de provincie al uit met een investering van 2,2 miljoen euro in de Bulskamphoeve - die sinds 2008 leegstond- om van het domein een nieuwe trekpleister te maken. Er werd toen ook 300.000 geïnvesteerd in een speelzone nabij de vernieuwde cafetaria van de hoeve. De volledige oppervlakte van het domein bedraagt tegenwoordig 58 hectare. Naast joggen kun je er ook vissen -mits een geldige vergunning- in een deel van de vijver, vogels observeren vanuit de vogelkijkhut en spelen in het speelbos.





(MPM)