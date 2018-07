Nederzetting onder parking 11 juli 2018

Wevelgem maakt 38.115 euro vrij voor een bijkomend archeologisch onderzoek op de toekomstige vrachtwagenparking in de Westlaan. De uitvoering volgt in augustus. "Er is in het kader van de opwaardering van de industriezone Gullegem-Moorsele een archeologienota opgemaakt door Restauratieatelier Ruben Willaert", zegt schepen van Openbare Werken Stijn Tant (CD&V). "In de nota stond dat er op de parking proefsleuven moesten gegraven en onderzocht worden. Dat gebeurde in het voorjaar van 2018. Het bracht sporen en vondsten aan het licht die op de aanwezigheid van een volmiddeleeuwse nederzetting wijzen. Er is verder onderzoek nodig", aldus schepen Tant. (LPS)