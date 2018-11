Na tien jaar weer 4 prinsenkandidaten 23 november 2018

De kandidaten voor de nieuwe prinsverkiezing van de Orde van de Vlaskapelle werden gisteren al bekendgemaakt. Dat dit drie maanden voor de verkiezing gebeurt, heeft zo zijn redenen volgens het nieuwe voorzittersduo Nico Six en Brecht Clauws. "Dit is uitzonderlijk. En we hebben dat te danken aan de vrijgezellenavond van de vorige voorzitter Christophe De Caesteker enkele weken geleden. We zaten toen maar aan twee kandidaten meer en tijdens het vrijgezellenfeest konden we nog twee extra strikken." Drie maanden voor de prinsverkiezing kan het ronselen van stemmen starten voor de kandidaten. Dat worden Davy Himpe (38), Michiel Thermote (24), Frank Dewaegenaere (53) en Michael Behaeghe (26). Het belooft dus opnieuw een boeiend carnavalsseizoen te worden in Gullegem. (XCR)