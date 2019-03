Na stormwind die volière tien centimeter omhoog tilde: 8 van 25 ontsnapte vogels terug bij baasje Hans Verbeke

12 maart 2019

17u50 0 Wevelgem Hij hoopt op nog meer terugkerende dieren maar vogelliefhebber Ronny Somers (37) uit Gullegem houdt er ook rekening mee dat de stormwind van zondag hem het overgrote deel van zijn 25 ontsnapte vogels kost. De dieren konden ontsnappen toen zijn volière tien centimeter opgetild werd. “Een tegenslag van jewelste”, zucht de man.

Een buurman bracht gisteren vogel nummer 7 terug naar Ronny en dinsdagnamiddag slaagde hij er zelf in om nummer 8, een groene kanarie, te vangen toen het beestje terug naar zijn vertrouwde omgeving kwam fladderen. Eerder konden hij en z’n echtgenote Wendy Vierstraete er al in om zes andere vogels opnieuw vangen. Met engelengeduld en wat lokvoeder. “Maar hoe langer het duurt, hoe kleiner de kans dat er nog vogels terugkomen”, weet liefhebber Ronny. “Eén van de dieren mag ik zelfs niet meer vangen, mocht hij weer opduiken. Het gaat om een botvink, die privé opgekweekt werd. Maar eens die weer in de vrije natuur zijn, mogen ze niet meer gevangen worden. Daar staan strenge boetes op.”

Volière nu nog steviger verankerd

Ronny en Wendy wonen met hun kinderen in een doodlopend stukje van De Westakker, in Gullegem. “Het is hier een echt ‘trekgat’, weet Ronny. “Twee jaar geleden ging al eens een deel van onze houten omheining vliegen. Zondag kreeg de volière het zwaar te verduren. Gelukkig is ze vastgemaakt aan het tuinhuis, anders was ze gaan vliegen.” De man heeft intussen de grote hok nog steviger verankerd, zodat het beter bestand is tegen stormwind. Het verlies van de vogels is emotioneel een harde dobber maar ook het financieel verlies is groot. “Reken dat zo’n vogel makkelijk 25 tot 30 euro kost, afhankelijk van het ras. En dan spreken we nog niet over de vele uren verzorging die we er aan spendeerden, en het voedsel dat we kochten. Maar bon: anderzijds zijn we dankbaar voor de dieren die terug bij ons zijn.”