Na sabotage bij wandelclub: ook krassen in wagen 30 januari 2018

02u36 0

Niet alleen zijn de pijltjes van de Eierkoekentocht van De Guldenbergstappers uit Wevelgem afgelopen weekend tot twee keer toe omgedraaid of weggehaald. Ook bleek de wagen van de ex-secretaresse van de wandelclub beschadigd. "Zondagmorgen stelde ik vast dat aan de achterkant van mijn auto krassen waren getrokken", vertelt Delphine Vanneste uit de Begoniastraat. De wandelclub heeft een idee wie achter de sabotage kan zitten, maar wil zonder bewijzen niemand met de vinger wijzen. "Ik denk dat diezelfde persoon ook mijn wagen heeft beschadigd. Het gaat over een vete van in het verleden." Delphine diende klacht in bij de politie. Voor de sabotage van de wandeltocht maakte de politie geen pv op. (AHK/JME)