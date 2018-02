Na de carnavalspret: tijd voor wegenwerken 13 februari 2018

02u52 0 Wevelgem Gullegem is nog maar amper bekomen van de carnavalsstoet afgelopen weekend, of de eerste werklui maakten gisteren al hun opwachting.

De komende weken wordt het centrum, het kruispunt Bankstraat, Poststraat, Peperstraat en Dorpsplein, heraangelegd. De tijdelijke proefopstelling met de betonblokken wordt er in een definitieve opstelling gegoten, weliswaar met enkele aanpassingen. "Zo komen er bijvoorbeeld bredere voetpaden en een smallere rijweg op het Dorpsplein", zegt schepen Stijn Tant (CD&V). "In de vier straten wordt dicht tegen het kruispunt een zebrapad aangelegd en in alle straten worden fietssuggestiestroken aangelegd. Aan de kerk komt een extra zebrapad nabij de bushaltes." De heraanleg kost 242.706 euro. De werken zouden eind maart, begin april afgerond zijn. Omdat het kruispunt volledig afgesloten wordt, zal het verkeer omgeleid worden.





Daarnaast wordt het eenrichtingsverkeer in de Poststraat tijdens de werken opgeheven. "Heel belangrijk: de parking in de Peperstraat zal tijdens de werken bereikbaar blijven. Ook de lokale handelaars zullen vrij goed te bereiken zijn." (JME)