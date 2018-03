N-VA lost twee namen 08 maart 2018

Oppositiepartij N-VA trekt met de slogan 'Andere Koers' naar de verkiezingen. N-VA zegt sterk te groeien in Wevelgem en lost alvast twee kandidaten. Zaakvoerster Isabelle Leroy (38) van broodjeszaak HAP in Gullegem gaat voor een Wevelgem met veilige (school)omgevingen en meer groene zones. Heidi Craeynest (39) runt samen met haar man de winkel Kip & Co en is ook drijvende kracht van modezaak Avenue Plus in Wevelgem. Ze wil een gemeente waar een gevoel van eenheid heerst, waar het leuk is om aan activiteiten deel te nemen, waar iedereen zich welkom voelt en waar handelaars gezien worden als een belangrijke sociale partner in de buurt. N-VA stelt volgende week alle namen en plaatsen op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober voor.





