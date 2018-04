Mysterieuze geur hangt in Nieuwstraat 09 april 2018

In de Nieuwstraat in Wevelgem hangt sinds vrijdagavond een onaangename geur. "De geur heeft wat weg van oplosmiddel en is tot in sommige huizen te ruiken", zegt Kaat Nuyttens van de hulpverleningszone Fluvia. De brandweer ging ter plaatse om de oorzaak te onderzoeken. "Na uitgebreide spoelingen in de riolering verdween de geur niet onmiddellijk. Daarna kwam een adviseur 'gevaarlijke stoffen' metingen uitvoeren. Hij stelde vast dat er geen brand- en of explosiegevaar was." De geur is wel hinderlijk voor de bewoners en passanten. Aan de bewoners werd het advies gegeven om in de afvoerputjes water te gieten. De politie startte een onderzoek naar de oorzaak van de vervuiling. (AHK)