Motorrijder gewond na klap tegen bestelwagen 23 juli 2018

In de Menenstraat in Wevelgem is zaterdagavond een motorrijder gewond geraakt. Hij knalde tegen een bestelwagen, vermoedelijk toen de bestuurder wilde keren, en kwam ten val.





De hulpdiensten snelden ter plaatse en brachten het slachtoffer over naar het AZ Delta in Menen. Hij verkeert niet in levensgevaar. De bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond. Door het ongeval was de Menenstraat nog een tijdje afgesloten voor het verkeer. (AHK)