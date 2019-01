Monnik Giel komt terug Christophe Maertens

23 januari 2019

12u16 0 Wevelgem Op zaterdag 9 februari is monnik Giel eventjes terug in ons land. Hij brengt daarbij een bezoek aan de winkel Asian Import in Wevelgem.

Monnik Giel Foubert vertrok naar Tibet om er een opleiding tot boeddhist leermeester te volgen. Op zaterdag 9 februari om 14.30 uur brengt de jonge monnik een bezoek aan de winkel Asian Import in de Vanackerestraat in Wevelgem. Hij doet dat in het gezelschap van Gebshe Lobsang Tsultrim, een doctor in de boeddhistische filosofie. Er zal, in combinatie met mantra en gebeden, een Tibetaans zuiverings- en zegeningritueel worden uitgevoerd.

Hopelijk loopt het bezoek van monnik Giel beter af dan een vorige doortocht in Wevelgem. Toen kwam hij iets te dicht bij een kaars te staan en vatte zijn kleed vuur. De jongeman kon de vlammen snel doven, maar hij verbrandde daarbij wel zijn vinger.