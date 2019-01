Monnik Giel komt naar Asian Import Maxime Petit

08 januari 2019

Zaakvoerder Bart Vandelanotte van Asian Import, een handel in producten uit de Himalayastreek, krijgt op 9 februari hoog bezoek in de winkel in de Vanackerestraat. Monnik Giel (20) is er dan immers te gast. “Hij komt de vernieuwde zaak inzegenen”, weet Vandelanotte. “Ook zijn leraar Gebshe Lobsang Tsultrim zal van de partij zijn. Hij is doctor in de Boeddhistische filosofie en zal er -in combinatie met mantra en gebeden- een Tibetaans zuiverings- en zegeningsritueel uitvoeren. Nadien is er tijd voor een meet and greet of voor een fotomoment.”

Het is niet de eerste keer dat Bart deze stunt uithaalt. In februari van vorig jaar was monnik Giel al een opvallende aanwezige in zijn boeddhistische speciaalzaak ‘Little Tibet’ in Koksijde. “We werden toen echt overrompeld door zowel jongeren als ouderen die Giel Foubert wilden ontmoeten”, herinnert Vandelanotte zich nog.

In mei 2016 strikte de zaakvoerder Monnik Giel ook al in Wevelgem. Een bezoek dat niet snel vergeten zal worden want Giel liep toen een lichte brandwonde op nadat zijn monnikenkleed vuur vatte door een brandende kaars. Hij kon het vuurtje toen wel zelf snel doven.