Mitch haalt 5500 euro op

Mitch David uit Wevelgem heeft de Legends Trail, een slopende race van 250 kilometer in de streek van Houffalize, succesvol afgerond. Hij nam deel aan de uitdaging om geld in te zamelen. Met dat geld wil hij een vzw oprichten voor ouders van kinderen met een zeldzame chromosoomafwijking, het cri-du-chatsyndroom. Zijn dochtertje Axelle, intussen een jaar, lijdt aan de ziekte. Mitch, die net binnen de tijdslimiet van 38 uur over de eindstreep kwam, haalde 5.500 euro op.Het was niet zijn eerste uitdaging. Mitch nam in 2015 deel aan de Marathon des Sables in Marokko en eind 2016 deed hij mee aan 100 Miles for Life van Music for Life.





