Miss Leie Flanders zoekt kandidates op casting 21 augustus 2018

Het bestuur van Miss Leie Flanders is het voorbije weekend op zoek gegaan naar kandidates voor hun verkiezing van 22 september in ontmoetingscentrum De Troubadour in Bissegem.





In kledingzaken Tischa in Wevelgem en Trendwalk in Lauwe, sponsors van Miss Leie Flanders, daagde een vijftiental kandidates op.





"Een succes, maar dat betekent dat we zullen selecteren. We zouden graag tien kandidates voorstellen op 8 september", vertelt Nadine Mispelare. "Het is de eerste keer dat we de casting op die manier uitvoeren en gunnen zo meteen een plezier aan onze sponsors." Over mogelijke kandidaten wil het bestuur nog niks lossen. (XCR)