Minstens jaar lang geen wedstrijden meer in Het Zilveren Spoor Alexander Haezebrouck

20 februari 2019

22u30 0 Wevelgem In het hippisch centrum Het Zilveren Spoor in Moorsele zullen minstens een jaar geen wedstrijden meer georganiseerd worden. “Dat komt omdat we dringende rioleringswerken moeten uitvoeren”, zegt Thierry Fievez van Het Zilveren Spoor.

De volledige wedstrijdkalender voor dit jaar is volledig geschrapt. “Het zijn werken die we moeten uitvoeren willen we Het Zilveren Spoor deftig blijven uitbaten”, zegt Thierry Fievez. “De werken zijn ook nodig om de veiligheid en het comfort van alle bezoekers te garanderen.” Minstens één jaar zal de manege privaat uitgebaat worden onder de naam ZS Stables. “We willen alle sponsors, ruiters, bezoekers en paarden bedanken die tot vorig weekend bij ons aanwezig waren. Na de rioleringswerken plannen we mogelijk ook nog bouwwerken maar daarover is nog niets officieel beslist. Het is wel de bedoeling dat we na alle werken de wedstrijden opnieuw zullen aanvatten.” Door het schrappen van de wedstrijdkalender vielen enkele wel enkele ontslagen te noteren. “Vier personen hebben we moeten laten gaan, één daarvan was sowieso al van plan om te stoppen”, verduidelijk Fievez. Thierry Fievez en zijn echtgenote Trui Beyens namen Het Zilveren Spoor in 2017 over van de familie Van Geenberghe.