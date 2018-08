Minister mist Zorgzaam Gullegem 30 augustus 2018

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft voor het eerst in de categorie Ouderenzorg en Thuiszorg een award van Zorg in Actie (ZiA) uitgereikt. Zorgzaam Gullegem kreeg zowel van de jury als van het publiek de meeste stemmen. De bedoeling was dat Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) dinsdagnamiddag zijn waardering zou tonen door centrum voor ouderen- en thuiszorg Het Gulle Heem te bezoeken en er aan te kondigen dat hij Zorgzaam Gullegem als voorbeeld naar voren schuift bij de presentatie van het nieuwe woonzorgdecreet. Hij raakte er evenwel niet, door een file onderweg. Zijn kabinetsmedewerker Bernadette Van Den Heuvel was wel op tijd ter plaatse. Met Zorgzaam Gullegem zet het OCMW sinds 2016 helpende handen in de bloemetjes. Met bijvoorbeeld een boodschap op een broodzak, een kaartje met lieve woorden erop of met een dankwoord. Zorgzaam Gullegem krijgt de award omdat het een leuk en eenvoudig project is, dat makkelijk over te nemen is door andere lokale besturen. Het bewijst hoe makkelijk het is om dankbaarheid te tonen. En zo wordt iedereen gemotiveerd en aangemoedigd om zorg te dragen voor elkaar. (LPS)





