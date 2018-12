Mi Kaaza verwent de smaakpapillen Joyce Mesdag

01 december 2018

17u44 0 Wevelgem In het stationsgebouw van Wevelgem heeft kaas- en delicatessenzaak/ koffiebar Mi Kaaza de deuren geopend.

De kaaswinkel was vroeger gevestigd in de Lode De Boningestraat, maar de uitbaters, Nele Leys en Johan Pardo, kochten het stationsgebouw om er hun bestaande kaaszaak Mi Kaaza en een nieuwe koffiebar in onder te brengen. De openingsdag bleek alvast in de smaak te vallen: "Het was de hele dag een drukte van jewelste", zegt Nele. "De reacties van de mensen waren uitsluitend positief. Je kan er nog heel veel elementen van het oude gebouw in terugvinden: hoge plafonds, hoge ramen, de deuren,... Dat moest ook, want het gebouw is geklasseerd. Maar we zijn zelf ook heel blij over het resultaat." De winkel was meer dan een maand gesloten zodat het koppel de tijd had om alles te verhuizen. "We zijn nog niet helemaal klaar, maar het belangrijkste was dat we vandaag mensen konden bedienen en dat we opnieuw bestellingen kunnen opnemen en leveren." Nele zal zich vooral over de kaaswinkel ontfermen, Johan, die zelfstandig liften installeerde, heeft die activiteiten afgebouwd om de koffiebar te kunnen bemannen. Wie denkt dat voorbijrazende treinen de nachtrust van het koppel zullen verstoren, mag op twee oren slapen. "De muren zijn heel dik, soms staat er plots een trein in het station zonder dat we die hebben horen aankomen." (JME)