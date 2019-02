Met 2 pro mille gevlucht na botsing tegen

VHS

13 februari 2019

13u43 0

Twee maanden rijverbod en een effectieve boete van 800 euro. Dat heeft een man gekregen die langs de Bissegemstraat in Gullegem een geparkeerde auto aanreed en vluchtmisdrijf pleegde. Frederik V. had echter pech: de eigenaar van de aangereden wagen kon een foto nemen van het vluchtend voertuig. Zo was het voor de politie een koud kunstje om zijn identiteit te achterhalen. Frederik V. bleek gewoon naar huis gereden met zijn geblutste wagen. Toen de verbalisanten hem een ademtest lieten afleggen, bleek hij zwaar geïntoxiceerd, met net iets meer dan twee pro mille alcohol in het bloed. De automobilist, iemand met 25 jaar rijervaring, kwam zich persoonlijk verontschuldigen voor de rechter en verklaarde dat hij in paniek was gevlucht na het ongeval.