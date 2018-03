Méést verbeten strijd is...kleuterkoers ZON ZORGT VOOR TOPJUBILEUMEDITIE GENT-WEVELGEM JOYCE MESDAG EN LAURIE BAILLIU

26 maart 2018

02u35 0 Wevelgem De 80ste editie van Gent-Wevelgem bracht een massa volk op de been, zowel in het supportersdorp in Kemmel, als in het openluchtcafé Saint Vélo in Wevelgem. Leuk hoogtepunt was de Early Rider-koers voor de allerkleinsten.

Op Den Dries in Kemmel werd ter gelegenheid van de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem een supportersdorp opgezet. Vondels, een vzw die ondersteuning biedt aan meerderjarige personen met een (vermoeden) van beperking op vlak van wonen, werken en vrije tijd, stond in voor de organisatie.





"Binnen onze organisatie zijn er veel koersliefhebbers, maar het is voor hen niet altijd even eenvoudig om de koers ter plaatse te kunnen beleven. We gingen de uitdaging aan om ook voor onze mensen de koers toegankelijk te maken", zegt Natalie Top (45), medewerker vzw Vondels.





Volksgebeuren

In een tent waren livebeelden van de koers te volgen. "Het is een echt volksgebeuren. Het is voor onze mensen heel leuk om hier aanwezig te zijn en sommigen zijn hier ook als vrijwilliger actief. Dat ze verantwoordelijkheid dragen, is voor hen uiteraard heel fijn." Naast livebeelden van de koers waren er ook activiteiten voor volwassenen, kinderen en mensen met een beperking, van workshops juwelen maken en kindergrime tot een billenkarrenrace. In Wevelgem worden intussen al jaren activiteiten georganiseerd onder de noemer 'Saint-Vélo'. Voor deze 80ste editie mocht het al eens wat meer zijn. "Zo hebben we dit jaar naast de traditionele friet- en hamburgerkramen, ook trendy koffiebars en foodbars voorzien in ons openluchtcafé", zeggen Ortwin Top en Maarten Muytten, coördinatoren van het feestdorp van Saint-Vélo. "Voor ons is Gent-Wevelgem een vaste afspraak, al jaren", zeggen Fien Vansevenant (24) en Celien Desmedt (24) uit Wevelgem.





"De sfeer is tof, en het is echt wel een dag waarop je hier veel mensen kan treffen die je kent. Het mooie weer maakt het natuurlijk des te toffer." Er was dit jaar voor het eerst een parochianenkoers, voor alle recreatieve wielertalenten uit de gemeente. Lode Vervaecke kroonde zich tot winnaar. "32 Wevelgemnaren hebben deelgenomen", vertelt Griet Langedock van Gent-Wevelgem. "We zijn heel tevreden met dat aantal, voor een eerste editie. Volgend jaar komt er sowieso al een vervolg. "Omdat we nu al de vraag krijgen om het nog eens te doen."





Early Rider-koers

De winnaar Sagan was nog ver van de aankomstlijn verwijderd, toen het al gezellig druk was in het centrum van de gemeente.





De Early Rider -koers voor kleuters, dit jaar aan een tweede editie toe, zorgde dan ook voor veel ambiance. Er namen 26 kleutertjes deel aan de korte racewedstrijd, dat is een pak meer dan de 11 vorig jaar. Onder meer Lowie Peeters (4) en Cezaar Quintyn (3) streden mee om de kleutertitel. "Ik was gevallen in het begin, maar ik heb toch nog verder gefietst en nog veel anderen weer ingehaald", vertelt Lowie fier. Onder de kindjes werden nog twee nieuwe fietsjes verloot, en Lowie viel in de prijzen. "Dat er een kleuterkoers georganiseerd werd, was voor ons een extra reden om naar hier te komen", vertellen papa van Lowie, Danny Peeters uit Gullegem, en Annick Vandecasteele uit Wevelgem, de mama van Cezaar. "Echt tof dat de kindjes ook aan iets mogen meedoen."