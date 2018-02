Meer dan 400 wafels voor jongetje (2,5) met imuunziekte 20 februari 2018

Wevelgem Isabelle Ceuckeleir (60), vrijwilligster bij woonzorgcentrum Sint-Jozef in Moorsele, heeft er gisteren, samen met 4 andere vrijwilligers van het wzc en woonzorgproject MO2, meer dan 400 wafels gebakken voor een benefietactie.

Isabelle deed dat om geld in te zamelen voor de vereniging Bubble ID, een organisatie die zich inzet voor kinderen met immuunziektes. Haar kleinzoon Cis (2,5) heeft een afweerstoornis, en haar dochter en man hebben veel aan die vereniging, vertelde ze in onze krant. "Een kleine 200 mensen zijn hier wafels komen eten ter plaatse, en daarnaast hebben we ook nog eens 150 pakketjes wafels gemaakt voor mensen die er besteld hadden", zegt Isabelle. "We zijn echt enorm tevreden. Het is moeilijk in te schatten hoeveel we zouden ingezameld hebben, maar ik vermoed dat het ergens rond de 1.500 euro zal zijn. Er kwamen heel veel positieve reacties, en ik kreeg al de vraag of ik dat niet nog eens wilde doen. We zien wel of er nog een vervolg komt of niet." Er kwam ook iemand langs van Bubble ID om de aanwezigen wat uitleg te geven over immuunziektes. (JME)