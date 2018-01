Medestichter Thermote & Vanhalst overleden 20 januari 2018

Rita Vanpoucke (70) is op dinsdag 16 januari in Waregem overleden. Rita Vanpoucke stond in 1969 samen met haar man Paul Thermote, en ook Paul Vanhalst, aan de wieg van het bedrijf Thermote & Vanhalst. De wereldspeler in de vorkheftruckmarkt heeft zijn hoofdkwartier langs de autosnelweg E17 in Waregem. De verslagenheid is groot na haar onverwachte overlijden, zowel bij de familie als bij de collega's en het management. Rita was de eerste HR-manager van TVH. Ze legde de basis van de huidige interne bedrijfswaarden en gaf haar zin voor ondernemerschap door aan dochters Ann en Els. Het leven van Rita was onlosmakelijk verbonden met de groei van TVH. Zonder haar zou het bedrijf niet staan waar het nu staat. De uitvaart is vandaag, om 11 uur, in de dekenale kerk Sint-Amandus op de Markt in Waregem. Er is vanaf 10.30 uur gelegenheid tot condoleren. Rita Vanpoucke krijgt een laatste rustplaats in het familiegraf, op de begraafplaats van Gullegem. (LPS)