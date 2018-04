Mazout op verkeerswisselaar 11 april 2018

De brandweer moest gisteravond iets voor zessen uitrukken voor een mazoutspoor op de verkeerswisselaar van de E403 naar de A19, ter hoogte van Moorsele in de richting van Ieper. Volgens de federale wegpolitie lag de wisselaar er gevaarlijk glad bij. De rechterrijstrook was nauwelijks berijdbaar. Het duurde even voor de brandweer de rijweg weer proper had gemaakt. Eén en ander zorgde voor hinder tijdens de avondspits. (VHS)