Mathias Sercu dol op boekenruilkastjes 05 juni 2018

Acteur Mathias Sercu heeft in het gemeentepark in Wevelgem een initiatief gelanceerd rond boekenruilkastjes.





Je haalt er gratis boeken uit en stopt er zelf literaire afdankertjes of aanraders in, zodat ze een tweede leven krijgen bij een andere lezer. "De eerste tien kastjes duiken tegen de zomer op", zegt schepen van Cultuur en Bibliotheek Lobke Maes (CD&V).





Ze komen onder meer bij LDC Elckerlyc, WZC Het Gulle Heem en JC Ten Goudberghe. Ook inwoners of organisaties kunnen een boekenruilkast aanvragen. De bibliotheek, waar Mathias Sercu op de foto poseert, kan een kastje en een startcollectie boeken leveren. Een peter of meter houdt een oogje in het zeil. Info: www.wevelgem.be/boekenruilkastjes.





