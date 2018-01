Marktboodschappen voortaan gratis aan huis geleverd 02u35 0 Foto Deleu Boodschappen worden thuis geleverd per bakfiets. Wevelgem Voortaan kunnen bezoekers van de wekelijkse markt in Wevelgem, Moorsele en Gullegem hun inkopen, zowel van op de markt als bij de lokale handelaars, gratis laten thuis leveren. De gemeente werkt daarvoor samen met de sociale partner Effect vzw.

"Na een enquête vorig jaar werd duidelijk dat een groot aantal van de marktbezoekers met de wagen naar de markt komt, ook al woont een kwart van die mensen op minder dan tien straten van de markt", zegt schepen Kevin Defieuw (CD&V).





"Een belangrijke reden waarom ze voor de wagen kiezen, is omdat ze het niet zien zitten om met zakken te zeulen. Met ons project 'handenvrij winkelen' willen we proberen méér mensen met de fiets of te voet naar de markt te krijgen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van onze burgers. We hopen met dit project ook minder mobiele mensen naar de markt te krijgen die anders niet zouden komen. Dat is goed voor hen, goed voor de marktkramers, en goed voor onze lokale winkels."





Wie boodschappen doet op de markt, kan zijn boodschappen, samen met een adres en een tijdstip waarop ze die graag thuis geleverd zien, achterlaten bij een centrale stand. Op het einde van de wekelijkse markt maken de twee medewerkers van de vzw Effect hun route op, en brengen de boodschappen aan huis. "We kregen al heel wat toffe reacties, en de eerste voormiddag vonden al enkele mensen de weg naar onze nieuwe dienstverlening." (JME)