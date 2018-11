Marie De Clerck neemt schepenambt niet op 07 november 2018

Hoewel Bernard Galle beslist heeft om op 1 augustus 2019 op 71-jarige leeftijd zijn schepenambt door te geven, wordt niet Marie De Clerck schepen, maar de jonge nieuwkomer Bas Surmont (22). Dat betekent dat Marie De Clerck, dochter van Stefaan De Clerck, na twaalf jaar niet langer schepen is voor de gemeente Wevelgem. Een keuze die haar verplicht werd om te maken, zo blijkt. "Ik heb vanaf 2 januari een andere job en die is straks niet combineerbaar met het ambt van schepen. Jammer, want ik had gehoopt beide jobs wel te combineren. Meer details kan ik pas morgen (vandaag, red.) vanaf 7 uur geven." Het nieuwe gezicht, Bas Surmont, wordt vanaf 1 augustus schepen van jeugd, informatie, integratie en gelijke kansen. Naast Bernard Galle stopt ook Chris Loosvelt op 1 augustus met de lokale politiek. Galle en Loosvelt worden vanaf 1 augustus in de gemeenteraad vervangen door Sander Deflo en Jessica Corty. Jo Libeer wordt voorzitter van de gemeenteraad. Voorts krijgt het schepencollege geen nieuwe gezichten. Hier en daar worden wel enkele bevoegdheden verschoven. Zo wordt Lobke Maes, overigens de enige vrouw in het schepencollege, vanaf 2 januari naast schepen van Financiën ook schepen van Mobiliteit. (XCR)