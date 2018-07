Man tijdlang in levensgevaar na caféruzie 26 juli 2018

Na een caféruzie afgelopen weekend in café de Klokke in de Ieperstraat verkeerde een man een tijdlang in kritieke toestand. De ruzie deed zich voor in de nacht van vrijdag op zaterdag. Hoe de ruzie precies tot stand kwam en hoe de man met levensgevaarlijke verwondingen werd naar het ziekenhuis werd gebracht, is niet bekend. Wel werd de dader ondertussen opgepakt, dat bevestigt het parket. Hij werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Meer details werden voorlopig nog niet vrijgegeven om het onderzoek niet te dwarsbomen. (AHK)