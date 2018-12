Man sluit deal om 10-jarig kind te misbruiken voor 1.000 dollar: 40 maanden met uitstel AHK

12 december 2018

14u04

Bron: Eigen info 0

Een 40-jarige man uit Wevelgem is veroordeeld tot 40 maanden gevangenisstraf met uitstel omdat hij inging op een aanbod waarbij hij voor 1.000 dollar een 10-jarig jongetje mocht verkrachten. Hij moet zich wel laten begeleiden voor zijn seksuele problematiek. De afspraak zou in juli vorig jaar doorgaan in Rotterdam maar dat kon de politie, die hem eerder arresteerde, voorkomen. De man verklaarde dat hij het uiteindelijk nooit zou doen, maar had wel al een voorschot van 250 dollar betaald. De afspraak was dat er tijdens het contact met de 10-jarige jongen penetratie en orale seks was toegestaan. Bij een huiszoeking vond de politie tal van dvd’s en beeldmateriaal van kinderpornografie. Claude D. moet een effectieve geldboete van 3.000 euro betalen, hij is tien jaar zijn burgerrechten kwijt en mag tien jaar lang geen beroep uitoefenen waarbij hij gezag heeft over minderjarigen.