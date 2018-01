Man riskeert 18 maanden voor zwaar partnergeweld 03u01 0

Een veertiger uit Wevelgem riskeert een effectieve celstraf van achttien maanden voor zwaar partnergeweld. Een van de jonge kinderen van het slachtoffer verwittigde de politie dat zijn mama in elkaar werd geslagen.





"Zonder de tussenkomst van het kind, was het dramatisch afgelopen", zei de openbare aanklager op het proces tegen Christof B. De beklaagde en het slachtoffer waren op 8 januari vorig jaar enkele maanden samen. Enkele weken voor de feiten was B. ingetrokken bij het slachtoffer in haar woning in Roeselare. Bij een discussie liep het volledig fout. Het slachtoffer kreeg tientallen stampen en vuistslagen in het gezicht. De twee jonge zoontjes van de vrouw smeekten de man om te stoppen, maar dat had geen effect. Eén van de zoontjes probeerde de man van zijn mama weg te trekken, waardoor de vrouw kon vluchten. Ondertussen had een van haar kinderen de politie al verwittigd. Toen de agenten aanbelden, weigerde B. de deur te openen. De deur moest ingebeukt worden en B. verzette zich tegen zijn arrestatie door te zwaaien met drie grote messen. De agenten moesten pepperspray gebruiken om de beklaagde in bedwang te houden. Op de rechtbank werd het geweld niet betwist. De beklaagde beweert dat hij door het lint ging omdat zijn vriendin opnieuw wilde beginnen werken als escorte en dat ze tijdens de discussie een mes bovenhaalde. Vonnis op 7 februari. (AHK)