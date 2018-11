Man (66) richt vuurwapen op vrouw en haar kleinzoon 22 november 2018

02u26 0 Wevelgem Een 66-jarige man uit Wevelgem riskeert 10 maanden gevangenisstraf nadat hij op 22 januari dit jaar een vuurwapen had gericht op zijn echtgenote en haar kleinzoon.

De problemen van de man komen volgens zijn advocate vooral door zijn drankprobleem. Gery S. belde die dag zijn kleinzoon op om te vragen of hij hem kon helpen om een bankje van zijn buurman dat bij hem stond weg te zetten. Hij had die dag al ettelijk wat alcohol verzet en was dronken. Toen de kleinzoon eerst eens wou vragen aan de buurman of dat bankje wel zomaar kapot mocht, sloegen de stoppen bij de 66-jarige Wevelgemnaar door. Hij liep naar boven om een geweer en richtte dat op zijn vrouw en kleinzoon die in de wagen sprongen en wegvluchtten. Gery S. beseft dat hij fout was, maar verklaart dat die dag de druppel was van jarenlange ruzies met zijn vrouw van Bulgaarse afkomst. "Al die jaren deed ze geen enkele moeite om zich te integreren of te werken", zei zijn advocate. "Hij kocht huizen in Bulgarije maar moest telkens vaststellen dat zijn naam niet op de akte stond. Ook zijn kleinzoon reed al enkele auto's in de prak en verscheen al enkele keren voor de politierechtbank. Ondertussen zijn ze aan het scheiden."





Vonnis op 19 december. (AHK)