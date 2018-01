Man (41) zwaargewond na frontale klap met bestelwagen 02u44 0 Foto Lieven Samyn De brandweer moest de bestuurder bevrijden. Wevelgem Bij een zware frontale botsing langs de Ledegemstraat in Moorsele (Wevelgem) is gisterenavond rond kwart voor acht een 41-jarige man uit Ledegem zwaargewond geraakt.

Christophe S. kwam met zijn Toyota Verso uit de richting van Ledegem. Bij het binnenrijden van de bebouwde kom van Moorsele ging het in een flauwe bocht naar rechts fout.





Door een inhaal- of uitwijkmanoeuvre botste zijn voertuig frontaal tegen de lichte vrachtwagen van Mathias L. (24) uit Roeselare. Door de klap werd de lichte vrachtwagen aan de rechterkant van de weg in de graskant geworpen.





Christophe S. zat met zijn onderste ledematen zwaar gekneld in zijn voertuig en moest door de brandweer worden bevrijd. Dat karwei nam zo'n drie kwartier in beslag.





Ondertussen kreeg hij van het toegesnelde MUG-team al de eerste zorgen toegediend. Daarna ging het met een ambulance richting ziekenhuis.





Getakeld

De Ledegemstraat in Moorsele bleef plaatselijk voor alle verkeer afgesloten.





Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. (LSI)