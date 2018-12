Man (38) week na moordpoging terecht voor doodsbedreigingen aan vader LSI

24 december 2018

Een 38-jarige man uit Moorsele (Wevelgem) moet psychiatrisch behandeld worden maar dreigt omwille van een moordpoging enkele jaren in de gevangenis te vliegen. Een week nadat hij voor de rechter moest verschijnen omdat hij aan café De Klokke in Moorsele na een discussie een messteek uitdeelde, stond hij terecht voor het belagen en bedreigen van zijn vader.

In de nacht van 20 op 21 juli gaf Kevin C. op het trottoir voor café De Klokke in Moorsele na een discussie de 45-jarige Han Verlinde een messteek in de buik. Het slachtoffer overleefde ternauwernood. Er hangt hem daarvoor vier jaar cel boven het hoofd. De uitspraak volgt op 8 januari. “Maar eigenlijk heeft hij dringend psychologische begeleiding nodig”, vonden zowel de openbare aanklager als zijn advocaat Herman Baron. C. stond terecht omdat hij de voorbije twee jaar meermaals zijn vader bedreigde met de dood. “Als ik mijn sport door uw veelvuldige slagen en psychische mishandeling niet kan blijven uitoefenen, dan kom ik u vermoorden”, luidde het op 20 juli 2016. Op 20 oktober 2017 probeerde hij de woning van zijn vader binnen te geraken en op 15 december 2017 belde hij naar de politie om te vertellen dat hij aan de woning van zijn vader stond en hem zou vermoorden. Het openbaar ministerie vorderde acht maanden celstraf en een boete van 800 euro, maar drong dus vooral ook aan op begeleiding. Die zal er niet komen als de drie rechters op 8 januari beslissen om hem vier jaar achter de tralies te houden voor de moordpoging aan De Klokke. Voor Kevin C. is het dus bang afwachten. Op vandaag verblijft hij nog altijd in de cel. Halfweg 2016 liep hij al eens een celstraf van drie jaar, waarvan één jaar effectief, op omdat hij een brandbom naar de woning van zijn moeder had gegooid. Hij vond dat ze hem in de steek liet en maakte met een colafles en een vod een molotovcocktail. Zijn vader vroeg geen schadevergoeding. “Ik vluchtte weg uit Moorsele, ik wil vooral met rust gelaten worden”, klonk het kort.