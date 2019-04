Man (38) riskeert zwaardere straf voor moordpoging in Moorsele Jeffrey Dujardin

11 april 2019

16u37 0 Wevelgem Een 38-jarige man uit Moorsele (Wevelgem) moest zich in het Gentse hof verantwoorden voor een moordpoging. In de nacht van 20 op 21 juli vorig jaar gaf hij op het trottoir voor café De Klokke in Moorsele na een discussie de 45-jarige Han Verlinde een messteek in de buik. Het slachtoffer overleefde ternauwernood. In eerste aanleg kreeg de man 4 jaar cel, nu riskeert hij een zwaardere straf.

De dertiger, Kevin C., is geen onbekende voor het gerecht. Halfweg 2016 liep hij al eens een celstraf van drie jaar, waarvan één jaar effectief, op omdat hij een brandbom naar de woning van zijn moeder had gegooid. Hij vond dat ze hem in de steek liet en maakte met een colafles en een vod een molotovcocktail. De schade bleef beperkt.Zowel C. als Han Verlinde waren die nacht in het café langs de Ieperstraat aanwezig. Han had er een shift als kelner opzitten en dronk nog een glas, C. was er als klant.

“Nu is het aan mij.”

Han had C. aangesproken omdat hij enkele vrouwen telefonisch lastig viel. “Hij noemde hen slechte moeders”, zei de procureur-generaal in beroep. Aanvankelijk leek het alsof C. onverschillig reageerde. Hij verliet het café rustig. De cafébazin hoorde hem bij het verlaten van het café wel nog roepen ‘Nu is het aan mij’. Dat voorspelde niet veel goeds. Even later keerde Kevin C. inderdaad terug, met een keukenmes in de hand. Han vroeg hem nog, “Wat gaat gij doen met dat mes?” Hij stak Han Verlinde, die ondertussen buiten voor het café een sigaretje stond te roken, in de zij. Hij vluchtte, gooide het mes in een rioolputje weg, maar keerde op zijn stappen terug en kon opgepakt en aangehouden worden.

Enkel vet en vlees

Volgens de advocaat C. had haar cliënt nooit de bedoeling om hem te doden, “Hij verklaarde dat hij wist dat hij geen vitale organen ging raken, enkel vet en vlees.” Maar het slachtoffer had veel geluk, een spoedoperatie heeft zijn leven gered. De man had twee geperforeerde darmen. De advocaat haalde ook de uitlokking aan, “Het slachtoffer verklaarde bij het politieverhoor dat hij vermoedelijk wel C. provoceerde of uitdaagde. Hij zei ook ‘Ik zal op uw totte slaan, ik heb er zin in.’ Mijn cliënt heeft een probleem om zich onder controle te houden. Bij confrontaties wordt hij angstig en boos. Wat daar ook is gebeurd. Daarnaast had hij die avond al 19 pintjes op in totaal”, aldus zijn advocaat die een probatiestraf met uitstel vroeg. “De maatschappij is beter af als mijn cliënt werkt aan zijn problemen. Als hij uit de gevangenis is, kan hij ook beginnen met het slachtoffer te vergoeden.”

De procureur-generaal in beroep had weinig medelijden met C., “Dankzij de snelle interventie van de hulpdiensten heeft Verlinde het overleefd. Een kwartier later en hij zou er niet meer zijn. Iedereen is bang van de beklaagde, er is ook een groot gevaar op recidive”, aldus de procureur-generaal die zes jaar cel cel vorderde. Uitspraak op 15 mei.