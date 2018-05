Machinebrand bij Flocart 26 mei 2018

02u31 0

In het textielcoatingbedrijf Flocart langs de Nijverheidslaan in Gullegem (Wevelgem) vatte gisterenochtend rond 6u een machine vuur. De aanwezige arbeiders slaagden er in de brand snel te blussen. De toegesnelde brandweer moest enkel een controle uitvoeren.





Door de brand kwam de productiehal wel onder de rook te zitten. Het personeel moest even de werkplek verlaten maar kon al snel opnieuw aan de slag. (LSI)