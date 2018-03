LVD helpt mee aan Boeing 777X 16 maart 2018

02u42 0

Metaalbedrijf LVD heeft een megaorder van het Japanse technologiebedrijf Kawasaki Heavy Industries beet.





LVD levert een afkantpers met een kracht van duizend ton voor het plooien van grote panelen voor de romp van vliegtuigen. De afkantpers werd op Euroblech, de grootste beurs voor plaatbewerkingstechnologie in de wereld, uitgeroepen tot meest innovatieve product in de categorie metaalomvorming. Kawasaki Heavy Industries is een partner voor de productie van de Boeing 777X. Dat is de opvolger van het 777-toestel. Het wordt het grootste tweemotorige vliegtuig ter wereld. (LPS)