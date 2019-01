Luchthaven Kortrijk-Wevelgem klimt uit een dalletje Maxime Petit

02 januari 2019

De luchthaven in Wevelgem heeft zich hersteld na een moeilijk jaar 2017 waarin het een vergunning misliep en daardoor bepaalde vluchten moest schrappen. Sinds november van dat jaar kon de luchthaven dankzij een nieuw naderingsprocedure op GPS wel weer op volle krachten draaien en dat heeft haar effect niet gemist in 2018. Nieuwe klanten vonden volop hun weg naar de luchthaven en dat maakt dat er een stijging was van 31% reizigers voor commerciële en zakelijke vluchten. In totaal goed voor 11.569 passagiers. “De beste cijfers van het voorbije decennium”, weet luchthavendirecteur Stefaan Van Eeckhoutte. “In 2007 hadden we nog betere papieren maar dat was net voor de financiële crisis. We stellen ook vast dat er meer en meer vliegtuigen met intercontinentaal bereik onze luchthaven aandoen.”