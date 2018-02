Libeer op CD&V-lijst 16 februari 2018

Jo Libeer (62) zal met de komende gemeenteraadsverkiezingen op de kieslijst staan van CD&V Wevelgem. Libeer staat nu aan het hoofd van de Internationale Biënnale Interieur, maar hij is vooral gekend als voormalig topman bij ondernemersorganisatie Voka. Libeer zat al 12 jaar op de oppositiebanken, van 1994 tot 2006, voor het partijpolitiekonafhankelijke De Brug. "Ik vind dat het huidige bestuur het héél goed doet", zegt Libeer. "Wevelgem scoort goed op vlak van veiligheids- en werkloosheidscijfers. De begroting is in evenwicht, de belastingen werden verlaagd, er wordt voldoende geïnvesteerd. Het jonge bestuur heeft een mooi traject afgelegd en ik wil me daar graag achter scharen." Maar het is niet omdat het de voorbije twee legislaturen goed is gegaan dat er geen werk aan de winkel is, zegt Libeer. "De hertekening van het centrum van Wevelgem is een héél belangrijk dossier. De beslissingen die daarin genomen worden, zijn er die 50 à 60 jaar zullen meegaan. Het moet dus goed zijn." Wie nog op de lijst van CD&V te zien zal zijn, wordt op 1 maart bekendgemaakt.





(JME)