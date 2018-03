Leerlingen krijgen dodehoeklessen 20 maart 2018

02u38 0 Wevelgem 288 kinderen van het vijfde leerjaar van Wevelgemse scholen kregen gisteren verkeersles over de 'dode hoek'.

Het initiatief is een must. Jongeren moeten er zich van bewust zijn dat de 'dode hoek' bij vracht- en bestelwagens vaak de oorzaak is van dodelijke fietsongevallen. Er kwam in de voormiddag in samenwerking met het VTI in Gullegem een vrachtwagen naar de parking aan de achterkant van lagere school De Gulleboom. Leerlingen namen er onder meer plaats in de cabine om zelf te ervaren hoe het als vrachtwagenchauffeur voelt in het verkeer. In de namiddag reed de vrachtwagen naar Moorsele. Een tweede vrachtwagen bleef in Wevelgem. Wie ook een filmpje wil zien over de 'dode hoek', kan surfen naar www.wevelgem.be/fietseducatie. (LPS)