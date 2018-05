Landbouwer naar N-VA 08 mei 2018

N-VA versterkt zich in Moorsele met Luc Vanderhaeghe. De landbouwer krijgt een plaats op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Een bijzonder gerespecteerd man", vinden lijstduwer Filip Daem en lijsttrekker Henk Louf. "Hij is in Moorsele ook voorzitter van de lokale wielertoeristenclub, bestuurder van café en feestzaal De Klokke en vrijwilliger in woonzorgcentrum Sint-Jozef." N-VA haalde 20,9 procent in 2012, goed voor 7 zetels. De partij mikt nu op 25 procent en 10 zetels. N-VA wil de absolute meerderheid van CD&V breken in Wevelgem. (LPS)