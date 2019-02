KSA verongelukte Nicolas (18) houdt zaterdag minuut stilte en laat ballonnen op Alexander Haezebrouck

19 februari 2019

15u10 0 Wevelgem KSA De Vlasbloem waar Nicolas Rogier (18) uit Wevelgem al jarenlang lid van was, houdt zaterdag na de uitvaart van de jongen ook nog een apart afscheidsmoment. “We houden een minuut stilte en zullen ook ballonnen oplaten”, zegt hoofdleider Siebert De Winter.

De verslagenheid bij de familie van Nicolas, vrienden, de voetbalploeg, zijn school en ook bij de jeugdbeweging waar hij al jarenlang lid van was is heel groot. “Het besef dat Nicolas er niet meer is, begint stilaan te komen en verdriet wordt steeds groter”, zegt hoofdleider Siebert De Winter. “Nicolas was al jarenlang lid bij de KSA en het was zijn tweede jaar in de leiding. Samen met de leiding gaan we zaterdag naar de uitvaart. Normaal hebben we in de namiddag een activiteit maar die zal er nu iets anders uitzien. Iedereen is welkom vanaf 14 uur om allemaal samen, leden, ouders en vrienden van Nicolas, afscheid te nemen. We zullen een minuut stilte houden. Daarnaast zullen we ballonnen opblazen waarop iedereen die wil, er iets kan opschrijven om die daarna samen los te laten. Daarna zullen we een fotoprojectie van Nicolas tonen, wie wil kan ook iets blijven drinken om samen herinneren aan onze geliefde leider op te halen. Tenslotte zal er ook nog een schildje gemaakt worden voor Nicolas. Dat is een stukje stof die de leden op hun hemd kunnen naaien. Dat schildje zal een ster zijn met Nicolas zijn naam erin gegraveerd. Van zodra die klaar zijn, kan iedereen die wil zo’n schildje krijgen.”