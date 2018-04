Krea is beste dansschool, maar afscheid gouden generatie is nabij 03 april 2018

02u28 1 Wevelgem De deelname van 44 dansers van Kreadance DiVa aan de internationale wedstrijd Barcelona Dance Awards was afgelopen weekend goed voor vier prijzen, waaronder die van beste dansschool. Krea neemt nu wel afscheid van een gouden generatie.

Kreadance DiVa kwam maandagmiddag thuis in Wevelgem, met de hoofdprijs van beste dansschool, voor de vierde keer in vijf jaar. Een mooie prestatie, want aan de Barcelona Dance Awards in de Spaanse badstad Lloret de Mar namen deze keer wereldwijd 25 dansscholen uit Spanje, België, Cyprus, Engeland, China, Zuid-Afrika, Namibië, Italië, Rusland, Turkije, Zweden en Finland deel. "Onze ervaring gaf de doorslag", zegt dansleider Dimitri Covent. "Want 37 van de 44 dansers van Krea maakten het eerder al mee in Barcelona. De cirkel is rond, we nemen nu afscheid van een gouden generatie. Zo stoppen er straks alleen al in het Krea Dance Team (KDT) 12 van de 20 dansers. Onder meer door studies en omdat ze te oud worden. Het wordt een uitdaging om hun vertrek op te vangen", benadrukt Covent. Krea won nog drie andere prijzen op de Barcelona Dance Awards: de eerste plaats in Musical en Contemporary Modern-Jazz en de derde plaats in Fusion (mix van stijlen). "Het is heel mooi, wat we verwezenlijkt hebben", vervolgt Dimitri Covent. "Niet vergeten dat we met de bus naar Lloret de Mar reden, wat toch een lange rit is. En dat onze dansers er én donderdag én vrijdag én zaterdag het beste van zichzelf gaven. Het niveau was op en top professioneel."





