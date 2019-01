Koppel kan met peuter (1,5) uit nachtelijke brand ontsnappen LSI

21 januari 2019

03u10

Bron: LSI 0 Wevelgem In de nacht van zondag op maandag is een jong koppel uit Wevelgem met hun peuter van 18 maanden heelhuids uit hun brandende woning kunnen ontsnappen. Bram Rottiers (32) werd net op tijd gewekt door het lawaai van hond Charlie. Enkel een bijgebouw ging in de vlammen op.

Het was rond 1u15 toen Bram beneden zijn hond lawaai hoorde maken. “Ik besloot toch even te gaan kijken”, vertelt hij. “Ik dacht dat de waterleiding misschien opnieuw kapot was gesprongen, dat was al eens gebeurd. Maar toen ik de deur naar het bijgebouw open trok, zag ik overal rook en vlammen. Ik zorgde er eerst en vooral voor dat mijn partner Scharon (29) en zoontje Seppe wakker werden en naar buiten konden. Dat lukte snel. Daarna belde ik de brandweer. Samen met buurman Jelle, die ondertussen ook wakker was geworden en buiten stond, liep ik nog de woning terug binnen om onze drie honden binnen en buiten te redden. Niet enkel Charlie, maar ook Spike en Marley. Het lukte ook nog om mijn auto buiten te rijden. Daarna vingen andere buren ons binnen op. We zijn onze beide buren heel dankbaar voor de hulp.”

De brandweer van de zone Fluvia was snel ter plaatse en kon op het nippertje verhinderen dat de vlammen van het aanpalende bijgebouw aan de achterkant de woning zelf binnen drongen. Het bijgebouw met fietsen, een houtvoorraad en wat materiaal is volledig vernield, een deur van de woning is weggebrand en de gevel zwart geblakerd. Maar de woning blijft bewoonbaar. “En er is niemand gewond geraakt, dat is belangrijk”, aldus Bram en Scharon. “Maar het was absoluut heel hard schrikken. Gelukkig zijn we op tijd wakker geworden.” Het jonge gezin moest preventief ook even naar het ziekenhuis omdat vooral Bram toch wat rook had binnengekregen maar mocht nog dezelfde nacht terug naar huis keren. Over de precieze oorzaak is er nog geen duidelijkheid. Mogelijk ontstond de brand aan het hout dat dicht bij een bidon benzine gestapeld lag.