Koppel en baby ongedeerd na brand in bijgebouw LSI

21 januari 2019

03u10

Bron: LSI

Een jong koppel en hun baby is zondagnacht preventief naar het ziekenhuis overgebracht. Ze kregen wat rook binnen bij een brand in een bijgebouw van hun rijwoning langs de Leiestraat in Wevelgem. Het koppel merkte de brand rond 1u15 zelf op en slaagde er in met hun baby heelhuids en ongedeerd de woning te verlaten. De man kon ook de wagen nog uit de garage rijden vooraleer de brandweer van de zone Fluvia arriveerde. De spuitgasten hadden het vuur achteraan de woning snel onder controle waardoor de brandschade beperkt bleef tot het bijgebouw, dat dienst deed als stapel- en bergruimte voor fietsen, kliefgereedschap en hout. De bewoner had zondag nog hout gekliefd en gestapeld. Mogelijk ontstond de brand aan het hout dat dicht bij een bidon benzine gestapeld lag. Na een grondige controle in het ziekenhuis zal het jonge gezin naar hun eigen woning kunnen terugkeren. Een hond kon bij de buren in veiligheid gebracht worden.